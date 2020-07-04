Обсуждены актуальные вопросы туркмено-российского сотрудничества

АШХАБАД, 7 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел видеоконференцию с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. Во встрече также принял участие министр промышленности и строительного производства Туркменистана Сердар Бердымухаммедов.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана с Санкт-Петербургом, приоритетными направлениями которого были названы экономика и торговля, промышленность, строительство, дорожно-транспортная инфраструктура, судостроение, технологии и инновации, наука и техника, образование, культура, борьб с пандемией коронавируса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"