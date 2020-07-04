Глава Туркменистана произвел кадровые перестановки

Глава Туркменистана произвел кадровые перестановки08.06.2020 11:04
АШХАБАД, 8 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд кадровых назначений.
Прежде всего, вместо уволенного 2 июня руководителя телеканала "Спорт" Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Расула Бабаева был назначен Сапаргулы Овезбердиев.
За допущенные в работе серьезные недостатки был уволен министр спорта и молодежной политики Даянч Гулгелдиев.
Временное исполнение обязанностей министра было возложено на его прежнего заместителя Гулмырата Агамырадова.
ИП "ТУРКМЕНинформ"