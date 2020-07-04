На туркмено-иранской границе открыт автомобильный мост

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня на контрольно-пропускном пункте "Сарахс-Сарахс" на туркмено-иранской границе был открыт автомобильный мост через реку Теджен.

В церемонии открытия в формате виедоконференции приняли участие министр строительства и архитектуры Туркменистана Нургелди Гандиев и хяким Ахалского велаята Язмухаммет Гурбанов, а также министр дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Мохаммад Эслами и губернатор провинции Хорасан-е-Резави.

ИП "ТУРКМЕНинформ"