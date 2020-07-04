Глава Туркменистана завершил поездку в Лебапский ввелаят

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 10 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов завершил двухдневную рабочую поездку в Лебапский велаят страны, которую он предпринял с целью ознакомления с текущим положением дел в регионе и ходом его социально-экономического развития.

Программа визита включала посещение фермерских хозяйств, которые заняты на страде по уборке урожая зерновых, картофеля и других культур.

Завершив рабочую поездку в Лебапский регион, Президент направился в Марыйский велаят.

ИП "ТУРКМЕНинформ"