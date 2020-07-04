Туркменский лидер посетил Марыйский велаят

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 11 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов завершил визит в Марыйский велаят, куда он прибыл после посещения Лебапского региона.

Программа пребывания главы государства включала ознакомление с работой сельскохозяйственных предприятий велаята, занятых на жатве зерновых, осмотр выставки достижений региональной отрасли АПК.

По завершении визита туркменский лидер отбыл в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"