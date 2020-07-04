Туркменистан и Китай провели политконсультациипо линии МИД

АШХАБАД, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июня в ведомстве внешней политики Туркменистана в формате видеоконференции был проведен очередной раунд туркмено-китайских межмидовских консультаций на уровне заместителей руководителей МИД двух стран.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Китайской Народной Республики в сферах политики, экономики и торговли, ТЭК, телекоммуникаций и технологий, здравоохранения, борьбы с коронавирусом, науки, образования, культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"