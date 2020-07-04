Обсуждены пути преодоления кризиса в Афганистане

АШХАБАД, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июня замглавы ведомства внешней политики Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие в прошедшей в онлайн-формате встрече заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана, которая была организована при участии Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Мероприятие было проведено с целью обсуждения инициатив, рекомендаций и предложений, направленных на преодоление кризиса в ИРА, прежде всего, на фоне пандемии коронавируса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"