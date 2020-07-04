Туркменский лидер поздравил выпускников военных вузов

АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к выпускникам Военной академии, вузов силовых структур и профильного факультета медицинского университета .

В обращении говорилось:

"Поздравляю вас с успешным окончанием Военной академии и высших учебных заведений, готовящих специалистов, призванных обеспечивать надежную защиту суверенитета, целостности границ, безопасности государства, общественного спокойствия, национального законодательства! Также поздравляю вас с получением высшего образования и первого воинского звания!



Наш мужественный народ в течение всей своей многотысячелетней истории высоко чтил и с огромным уважением относился к защитникам родной земли, отдавая дань памяти их отваге и героизму. И эти благородные традиции получили достойное продолжение в современную эпоху.



Вы должны достойно продолжить героический путь великих сынов туркменского народа, в совершенстве овладев современной военной техникой и оборудованием, обеспечить надежную защиту фундаментальных основ и границ нашего государства. Являя собой высокий образец верности Отчизне, вы должны вносить личный вклад в динамичное развитие страны, стать оплотом независимого государства.



Для нас превыше всего - безопасность Родины. Для того чтобы представители молодого поколения могли пройти начальные, средние и высшие ступени военного образования, совершенствовать знания, мы создали систему военного образования, состоящую из военных школ, высших учебных заведений военных и правоохранительных органов и Военной академии для подготовки высшего офицерского состава. Подготовке высоко квалифицированных военных специалистов мы и впредь будем уделять большое внимание.



Сегодня, когда во всем мире стремительное развитие получили инновации, нам необходимо совершенствовать учебно-воспитательную работу в высших военных учебных заведениях страны, внедрять новейшие технологии в учебно-методическую работу, широко использовать систему Интернета и электронных библиотек, укреплять военно-патриотическое воспитание. А потому в целях обеспечения всех ступеней преподавания высококачественной электронно-информационной базой, широкого использования цифровых технологий, обогащения содержания образования и вывод ее на мировой уровень мы развиваем цифровую систему образования.



Пользуясь такими возможностями, необходимо совершенствовать методику преподавания с использованием последних достижений науки и инновационных методов обучения, стимулируя интерес каждого курсанта к знаниям, науке и технологиям.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной жизни, больших успехов в службе".

ИП "ТУРКМЕНинформ"