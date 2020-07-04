Глава государства заслушал отчеты членов правительства

АШХАБАД, 14 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание правительства страны.

Повестка дня мероприятия, прошедшего в онлайн-формате, включала рассмотрение отчетов членов правительства, курирующих сферы управления государственным имуществом, ТЭК, промышленности, сельского хозяйства, цифровых технологий, текстильной индустрии, здравоохранения, образования и науки, культуры, а также внешней политики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"