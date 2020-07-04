Обсуждены практические аспекты развития сотрудничества Туркменистана и Франции

АШХАБАД, 17 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июня в МИД Туркменистана была организована видеоконференция между представителями ведомства и Торговой палаты Франция-Туркменистан.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и практические аспекты дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, инвестиций, ТЭК, возможности реализации новых совместных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"