Обсуждены практические аспекты развития сотрудничества Туркменистана и Франции

Обсуждены практические аспекты развития сотрудничества Туркменистана и Франции17.06.2020 11:03
АШХАБАД, 17 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июня в МИД Туркменистана была организована видеоконференция между представителями ведомства и Торговой палаты Франция-Туркменистан.
В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и практические аспекты дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, инвестиций, ТЭК, возможности реализации новых совместных проектов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"