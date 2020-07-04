Проведены переговоры с представителями Европейского Союза

АШХАБАД, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 июня в МИД Туркменистана было проведено очередное заседание в рамках Диалога по правам человека "Туркменистан – Европейский Союз".

В ходе видеоконференции стороны рассмотрели вопросы расширения сотрудничества между Туркменистаном и ЕС в области прав человека и международного гуманитарного права, реализации таких документов, как Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2015-2020 годы, Национальный план действий в области прав человека на 2016-2020 годы, Национальный план действий по противодействию торговле людьми на 2020-2022 годы, Национальный план действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2018-2022 годы, а также Национальную стратегию Туркменистана по раннему развитию ребенка на 2020-2025 годы и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"