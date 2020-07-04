Лидеры Туркменистана и РФ провели разговор по телефону

АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону с Президентом России Владимиром Путиным.

В ходе беседы главы двух государств провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, а также Гурбангулы Бердымухаммедов сообщил, что не сможет лично принять участие в военном параде по случаю праздновании 75-летия Великой Победы. Делегацию Туркменистана на праздничных торжествах в Москве возглавит министр обороны генерал-майор Бегенч Гундогдыев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"