Туркменистан и Сьерра-Леоне установили дипотношения

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В минувший понедельник, 15 июня, в Посольстве Туркменистана в Исламской Республике Иран была проведена церемония подписания протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Сьерра-Леоне.

Подписи под документом поставили Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Исламской Республике Иран Ахмед Гурбанов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сьерра-Леоне в Исламской Республике Иран Камара Али Бадара.

Также было проведено обсуждение вопросов развития сотрудничества между двумя странами в сферах сельского хозяйства, геологии, инвестиций, оказания медицинских услуг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"