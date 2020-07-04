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В Дашогузском велаяте стартовала традиционная Неделя культуры
23.06.2020 11:00

ДАШОГУЗСКИЙ ВЕЛАЯТ, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня в Дашогузском велаяте Туркменистана стартовали мероприятия в рамках традиционной Недели культуры страны.

Участников культурной акции приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов:

"В нынешнем году Неделя культуры, ставшая ежегодной традицией в независимом нейтральном Туркменистане, проводится в Дашогузском велаяте. Сердечно поздравляю вас с торжественным открытием Недели культуры!

Неделя культуры – праздник искусства, раскрывающий творческий потенциал, профессиональное мастерство музыкантов, литераторов, артистов различных жанров, работников библиотек, музеев, кино, средств массовой информации и издательской сферы, популяризирует достигнутые успехи. Существует особый смысл в том, что эта Неделя проводится каждый год в разных велаятах страны.

В настоящее время, наряду со всеми регионами страны, успешно развивается и Дашогузский велаят. В городах, этрапах, селах северного региона страны регулярно строятся и сдаются в эксплуатацию промышленные и сельскохозяйственные комплексы, объекты медицинского, спортивного, образовательного и культурно-социального назначения.

На территории Дашогузского велаята находится ряд историко-культурных памятников, занимающих особое место в истории туркменского народа. Включенный в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО комплекс памятников, расположенный в Куняургенче, восхищает оригинальной архитектурой.

Богатое литературное наследие таких туркменских поэтов-мыслителей, как Наджмеддин Кубра, Ашик Айдын пир, Махмуд Замахшари, Махмуд Пальван, Нурмухаммет Андалиб, Абдулла Шабенде, которые в прошлом жили и творили в Дашогузском регионе, имеет большое значение в совершенствовании духовно-нравственных ценностей, изучении истории нашего народа.

Национальная культура, искусство, народное творчество заняли достойное место в сокровищнице общечеловеческих ценностей. Включение в 2015-м году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО дестанного искусства «Героглы» стало свидетельством признания на международном уровне музыкально-поэтического творчества нашего народа. Этот дестан играет важную роль в воспитания молодого поколения в духе патриотизма и гуманизма.

Твердо уверен, что организуемые в рамках Недели вечера поэзии, творческие встречи, конференции, выставки, а также концерты и театральные премьеры будут содержательными, что особо значимо в контексте популяризации достигнутых успехов в этой сфере и дальнейшем развитии туркменской культуры, искусства и литературы.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастливой жизни и новых творческих успехов".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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