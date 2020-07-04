Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и ОАЭ

АШХАБАД, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры в режиме видеоконференции со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия по линии МИД и международных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"