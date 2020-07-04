Проведены консультации между Туркменистаном и Узбекистаном

АШХАБАД, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июня в ведомстве внешней политики Туркменистана по видеоконференции были организованы консультации между министерствами иностранных дел и внешней торговли Туркменистана и Узбекистана на уровне заместителей министров.

Главными темами обсуждения стали вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, водного хозяйства, транспорта и транзитных перевозок.

ИП "ТУРКМЕНинформ"