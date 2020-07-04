Глава МИД Туркменистана провел встречи с представителями АБР и ЕБРР

АШХАБАД, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречи с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Ашхабаде Ф.Туркменоглу и директором постоянного представительства Азиатского банка развития в Туркменистане Чанг Чинг Ю.

В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы развития сотрудничества Туркменистана с АБР и ЕБРР, возможности реализации новых совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, поддержки частного бизнеса и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"