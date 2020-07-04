Туркменистан и Южная Корея обсудили вопросы развития сотрудничества

АШХАБАД, 25 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июня в МИД Туркменистана была организована видеоконференция, в рамках которой состоялось очередное заседание межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики, торговли и инвестиций, энергетики, модернизации нефтехимических комплексов, текстильной промышленности, судостроения и цифровых технологий, здравоохранения и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"