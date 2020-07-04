Проведено заседание комитета "Туркменистан - Европейский Союз"

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня в ведомстве финансов и экономики Туркменистана в режиме онлайн было проведено очередное, 19-е заседание совместного комитета "Туркменистан - Европейский Союз".

Мероприятие было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества Туркменистана со странами ЕС в таких сферах, как борьба с коронавирусом, экономика, торговля, технологии, промышленность, энергетика, транспорт и связь, бизнес, финансы, инвестиции, образование, здравоохранение, экология, сельское хозяйство и дргуие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"