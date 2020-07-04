Обсуждены ключевые вопросы развития туркмено-египетских отношений

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Шукри.

Беседа была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, торговли и экономики, науки, образования, культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"