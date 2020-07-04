Тойлы Комеков аккредитован в Италии

АШХАБАД, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике Тойлы Комеков вручил свои верительные грамоты Президенту Италии Серджо Маттарелле.

После торжественной церемонии стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям.

Тойлы Комеков был назначен на пост главы дипмиссии в Италии 20 января. С апреля 2018 года он возглавлял туркменскую дипмиссию в Казахстане, а до этого работал председателем Государственного комитета по спорту (с сентября 2016 года), был послом в Азербайджане и Грузии (с 2013 года).

ИП "ТУРКМЕНинформ"