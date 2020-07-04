Глава МИД Туркменистана провел переговоры с послом Канады

Глава МИД Туркменистана провел переговоры с послом Канады28.06.2020 12:24
АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июня глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады (с резиденцией в Анкаре, Турция) Ашрафом Хохаром.
Состоявшиеся переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики и дипломатии, экономики и торговли, науки, образования и культуры.
ИП "ТУРКМЕНинформ"