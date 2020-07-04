Туркменский лидер заслушал доклады членов правительства

АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание правительства, на котором в онлайн-режиме были рассмотрены актуальные вопросы жизни страны.

В частности, были представлены доклады вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел в области перевода системы управления страной на цифровые технологии, сферах ТЭК, энергетики, промышленности, инфраструктуры, транспорта и связи, сельского хозяйства, науки, образования, культуры,

По итогам отчетов глава государства утвердил перечень запрещенных для почтовых отправлений вложений, подписал документ о создании межведомственной рабочей группы по разработке Национальной стратегии по развитию возобновляемой энергии и постановление о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах Сердармаммета Гараджаева Постоянным представителем страны при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"