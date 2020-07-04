Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Китая провели переговоры

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор со своим коллегой из Китайской Народной Республики Ваном И.

Беседа была организована с целью обсуждения вопросов углубления взаимодействия между двумя странами в сферах политики, международного сотрудничества, борьбы с коронавирусом и другим актуальным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"