Челябинская область активно развивает внутренний туризм

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Челябинская область (Российская Федерация) – первый регион Урала, где сделали ставку на въездной и внутренний туризм, на новые долгосрочные проекты, дающие дополнительный импульс развитию экономики региона. Один из таких проектов реализуется на территории бывшего пионерского лагеря «Светлячок» на живописном северном берегу «уральского Байкала» - озера Тургояк.

Во времена СССР пионерский лагерь «Светлячок» каждое лето принимал сотни детей из Миасса, Челябинска и других городов Урала. Некоторые отдыхали там сразу несколько смен подряд. И сегодня у многих уральцев лучшие воспоминания о детстве прочно ассоциируются с маленьким «Артеком» в сосновом бору на Тургояке.

С 1992 года «Светлячок» запустел, время здесь как будто замерло почти на три десятка лет. Сейчас территория и объекты бывшего пионерлагеря взяты в аренду сроком на 49 лет. Одним из участников проекта является экс и.о. Президента Республики Южная Осетия Вадим Бровцев. В планах арендаторов – реконструировать 20 домиков и беседки, проложить экологические тропы здоровья, открыть новую базу отдыха, сохранив при этом уникальный местный ландшафт. Чтобы домики органично вписались в окружающий пейзаж, их реконструируют из оцилиндрованных бревен местной породы сосны. Чтобы максимально сберечь естественный растительный покров, не используется бетон.

Тургояк – одно из чистейших озер России и планеты, голубая Жемчужина Урала, «младший брат» Байкала. Полвека назад, в 1969 году уникальный водоем получил статус регионального гидрологического памятника природы Челябинской области. В 2018 году ЮНЕСКО включило Тургояк в состав биосферного резервата «Горный Урал».

Вокруг «уральского Байкала» - 100-метровая охранная зона памятника природы. Включена в природоохранную зону и территория «Светлячка» на лесном участке Тургоякского участкового лесничества ЧОБУ «Миасское лесничество». Поэтому арендаторы разработали проект освоения лесов на лесной участок, учитывая требования режима особой охраны памятника природы. В 2019 году Главное управление лесами Челябинской области утвердило проект, который также получил положительное заключение от экспертной комиссии Министерства экологии Челябинской области.

Кроме сохранения уникальной экосистемы Южного Урала, уделяется внимание и охране памятников истории. Озеро Тургояк возникло 2 миллиона лет назад, а по другим оценкам – даже 15 миллионов лет назад! Еще 100 тысяч лет назад здесь жили древние люди - неандертальцы. Вблизи самого «Светлячка» выявлены как минимум два объекта культурного наследия - стоянки каменного века Светлячок I и Светлячок II.

Реновация территории пионерлагеря «Светлячок» и заброшенных баз отдыха на берегах Тургояка считается одним из перспективных направлений развития туризма на территории Миасского городского округа. Курортная зона в окрестностях Миасса, на границе Европы и Азии, известна как «уральский Тироль» и «уральская Швейцария», имеет особый статус лечебно-оздоровительной местности.

На сегодня на Тургояке действуют санаторий «Жемчужина Урала», база отдыха «Жемчужинка» и термальный курорт «Крутой берег». Наибольшей же известностью пользуется клуб-отель «Золотой пляж» на северо-восточном берегу Тургояка, как раз по соседству со «Светлячком».

Клуб-отель «Золотой пляж», построенный на месте заброшенной профсоюзной базы отдыха, принимает гостей с 2002 года. Тогда же по соседству с Тургояком открылся горнолыжный курорт «Солнечная долина». Инициатор обоих проектов – миасский предприниматель Олег Сиротин. В 2011 году оба курорта были интегрированы в проект «Национальный парк спорта и туризма Тургояк» (президент – Олег Сиротин).

Развивать туризм в родном краю Олега Сиротина вдохновил после совместной экспедиции всемирно известный путешественник Федор Конюхов. Три океана он пересек на весельных океанских лодках, спроектированных на миасском автозаводе «Урал» (УралАЗ), - Атлантический в 2002 году на «УралаАЗе», Тихий в 2014 году на «Тургояке» и Южный на «АКРОС» в 2019 году. С 2012 года каждое лето на тургоякском «Золотом пляже» проводится всероссийская детская парусная регата «Кубок Федора Конюхова». На территории ГЛК «Солнечная долина» действует Школа путешественников Федора Конюхова. Лодка «УралАЗ», покорившая Атлантику, хранится сейчас в «Солнечной долине», в часовне в честь небесного покровителя мореплавателей – Святого Николая Мирликийского Чудотворца.

Тургояк обладает потенциалом для дальнейшего развития событийного туризма. Каждый год здесь проводятся Бег Чистой воды, Международный заплыв чистой воды «Х-waters URAL», Веломарафон Чистой воды, Кросс-триатлон «Тургояк», Лыжный марафон, Международный йога-фестиваль «Organic Nation».

С 1973 года получил известность музыкальный Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни («Ильменка»). Раньше он проводился на озере Ильмень (Ильменское), а с 2015 года - на берегу реки Сыростан в «Солнечной Долине», ближе к Тургояку.

Правительство Челябинской области разрабатывает грандиозный проект формирования в регионе двух туристских кластеров – «Южного кольца» и «Горнозаводской агломерации». «Южное кольцо» (туристский поток – 250 тысяч человек в год) включает Аркаим и другие археологические объекты «Страны городов» - Гардарики. «Горнозаводская агломерация» - национальные парки «Таганай», «Зигальга» и «Зюраткуль», озера Тургояк, Большой Кисегач и Чебаркуль, реки Ай и Юрюзань, пещерные комплексы Серпиевский и Сагая-Тамакский, федеральные курорты Увильды и Кисегач, ГЛК «Солнечная долина».

Наряду с нацпарком «Таганай» и озером Тургояк, некоторые объекты туркластера «Горнозаводской агломерации» включены в состав биорезервата ЮНЕСКО «Горный Урал». Среди них - Аршинский заказник и памятники природы «Озеро Серебры», «Озеро Уфимское», «Река Киалим», «Река Куштумга», «Луковая поляна».

В рамках «Горнозаводского» туркластера реализуется более 15 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 4 миллиарда рублей. Предусмотрено создание 600 рабочих мест.

Турпоток «Горнозаводской агломерации» оценивается в 1 миллион туристов в год. Из них 300 тысяч приходится на Тургояк (включая городской пляж Миасса). В том числе 10 тысяч на остров Веры, где сохранились дольмены, сооруженные 6 тысяч лет назад. Только одна «Солнечная долина» принимает 250 тысяч гостей, а в 2025 году планируется довести эту цифру до 600 тысяч человек.

Еще в 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил приоритеты в деле развития туризма на Тургояке: «Нам важно создать условия для восстановления оздоровительных и рекреационных объектов, где будут обеспечены современные технологии, экологические требования и комфорт на уровне мировых стандартов».

Одним из таких объектов и призван стать новый «маяк» в «океане» Тургояк на границе Европы и Азии – новая база отдыха на месте пионерлагеря «Светлячок», памятного нескольким поколениям уральцев.



ИП "ТУРКМЕНинформ"