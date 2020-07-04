Туркменского лидера поздравили зарубежные коллеги

АШХАБАД, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июня Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову исполнилось 63 года.

По этому случаю на его имя поступили поздравления от зарубежных коллег и глав правительств, а также сотрудничающих со страной компаний, состоялся ряд телефонных разговоров.

В частности, главу Туркменистана поздравили Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Армения Армен Саркисян, Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Молдова Игорь Додон, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель Исполкома – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин, первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, председатель Управления мусульман Кавказа, сопредседатель Межрелигиозного совета СНГ Шейх-уль-ислам Аллашукюр Паша-заде, советник Исламского банка развития Ахмад Мохамед Али Аль-Мадани, исполнительный директор Туркмено-американского делового совета Эрик Стюарт, губернатор Санкт-Петербурга (Российская Федерация) Александр Беглов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"