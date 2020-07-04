Проведена очередная встреча в формате "Центральная Азия - США"

АШХАБАД, 1 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июня глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшей в формате видеоконференции очередной встрече высокого уровня в формате "С5+1" (Центральная Азия и США) наряду со своими коллегами из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. США представил Государственный секретарь Майкл Помпео.

В ходе переговоров были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества центральноазиатских стран и США в сферах политики, экономики и торговли, энергетики, транспорта и связи, экологии и охраны окружающей среды, инфраструктуры, здравоохранения и т.д.

ИП "ТУРКМЕНинформ"