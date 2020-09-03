Туркменистан поставит в Афганистан медицинское оборудование

АШХАБАД, 5 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал распоряжение Министерству здравоохранения и медицинской промышленности о выделении в качестве гуманитарной помощи Исламской Республике Афганистан медицинского оборудования.

Оборудование для полимеразной цепной реакции (Real-time PCR) будет поставлено на безвозмездной основе в целях содействия восстановлению мирной жизни соседней страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"