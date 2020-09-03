Выражены соболезнования в связи со взрывом в Бейруте

АШХАБАД, 6 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну.

В послании туркменский лидер выразил соболезнования народу Ливана по случаю гибели множества людей в результате взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута, причинившего многочисленные разрушения, передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"