Туркменский лидер провел переговоры с главой ВОЗ

АШХАБАД, 7 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Турккменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу в формате видеоконференции с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между страной и организацией в сфере здравоохранения, борьбы с распространением коронавирусной инфекции и другими новыми угрозами и вызовами для общественного здравоохранения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"