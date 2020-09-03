Глава МИД Туркменистана провел разговор с коллегой из ФРГ

Глава МИД Туркменистана провел разговор с коллегой из ФРГ08.08.2020 11:49
АШХАБАД, 8 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 августа министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону со статс-секретарем МИД Федеративной Республики Германия Мигелем Бергером.
Беседа была посвящена обсуждению приоритетных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, частного бизнеса и предпринимательства.
ИП "ТУРКМЕНинформ"