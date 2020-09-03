Соболезнования народу Индии

АШХАБАД, 9 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Президенту Республики Индия Раме Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди.

В послании содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате крушения пассажирского самолета в Международном аэропорту города Кожикоде штата Керала.

Президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"