Глава МИД Туркменистана провел разговор с коллегой из Катара

АШХАБАД, 10 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону со своим коллегой, министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани.

Беседа была организована с целью обсуждения ключевых вопросов туркмено-катарской повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, борьбы с коронавирусом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"