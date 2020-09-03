Новый посол Индии прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 11 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Видху Пеетхамбаран Наиром, прибывшим в Ашхабад для вступления в должность.

После вручения копий верительных грамот посол и глава ведомства внешней политики Туркменистана обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, здравоохранения, образования, энергетики и транспорта, а также культуры.

С февраля 2018 года по февраль текущего послом Индии в Туркменистане являлся Азар Абул Хасан Хан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"