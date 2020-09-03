Глава МИД Туркменистана принял участие в совещании с коллегами по региону

АШХАБАД, 12 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 августа министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшем в формате видеоконференции совещании глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Диалога "Центральная Азия+Япония".

Мероприятие было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, медицины и борьбы с коронавирусом, возможностей разработки и принятия Концепции партнерства государств Центральной Азии и Японии в области безопасности, разработки новой Платформы для развития экономического партнерства, подготовки и обсуждения Дорожной карты по вопросам сотрудничества государств-участников в области высоких технологий, а также подготовки Программы сотрудничества между странами-участницами в социально-культурной сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"