Новый консул Туркменистана приступает к работе в Астрахани

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 августа вновь назначенный консул Туркменистана в Астраханской области России Гуйч Гараев вручил копию Консульской экзекватуры губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину.

В ходе встречи губернатор и консул обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, бизнеса, транспорта и логистики, судостроения, образования, туризма и взаимодействия на Каспии.

Гуйч Гараев был назначен на данный пост решением главы государства в мае текущего года, после того, как прежний консул Туркменистана в Астрахани Атадурды Байрамов был переведен на аналогичную должность в Казань (Республика Татарстан, РФ).

ИП "ТУРКМЕНинформ"