Посол Италии отбывает из Ашхабада

АШХАБАД, 14 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 августа ведомство внешней политики Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии Диего Унгаро.

В ходе встречи посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности главы итальянской дипмиссии вв Ашхабаде, на которой он пребывал с апреля 2017 года, а также были рассмотрены ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"