Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана и Татарстана

АШХАБАД, 15 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 августа министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры в режиме видеоконференции с министром промышленности и торговли Республики Татарстан (Россия) Альбертом Каримовым.

В ходе беседы стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере машиностроения, промышленности, ТЭК, строительства, здравоохранения и медицины и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"