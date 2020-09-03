Туркменский лидер провел онлайн-встречу с членами правительства

АШХАБАД, 16 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны в цифровом формате.

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение хода социально-экономического развития страны за истекшие 7 месяцев года, подготовки к новому учебному году и другие актуальные аспекты общественной жизни.

В рамках заседания глава государства выразил недовольство уровнем проводимых работ по совершенствованию работы финансово-экономического комплекса, дал ряд поручений вице-премьерам и ответственным руководителям по деятельности вверенных им структур.

Также туркменский лидер указал на необходимость создания в стране Центра геоинформации, что позволит определять загруженность инженерных систем, прогнозировать и моделировать предстоящие градостроительные работы, сформировать важную базу свободных земельных участков, напомнил о важности создания энергетического кольца внутри страны, а также линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"