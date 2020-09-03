Туркменский лидер провел совещание с хякимами

АШХАБАД, 18 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с главами администраций регионов.

Хякимы велаятов представили главе государства доклады о ходе социально-экономического развития регионов, строительства объектов различного назначения, сдача которых приурочена к празднованию 25-летия нейтралитета Туркменистана, подготовки к зимнему отопительному сезону, текущем положении дел в сельском хозяйстве.

Руководитель Ашхабада рассказал о ходе благоустройства столицы, работе служб сферы ЖКХ, транспорта и связи, объектов инфраструктуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"