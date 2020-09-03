Глава Меджлиса Туркменистана приняла участие в Саммите женщин-спикеров парламента

АШХАБАД, 19 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 августа председатель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова приняла участие в прошедшем в формате видеоконференции 13-м Саммите женщин-спикеров парламента.

Саммит был организован Межпарламентским союзом в сотрудничестве с парламентом Австрии и Организацией Объединенных Наций с целью обсуждения вопросов защиты прав и интересов женщин, гендерного равноправия, повышения роли и значения женщин в общественной жизни.

ИП "ТУРКМЕНинформ"