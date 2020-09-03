В Туркменистане готовятся внести изменения в основной закон страны

АШХАБАД, 20 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 августа Президент, Председатель Конституционной комиссии Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об одобрении проекта Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана".

Проект изменений в Основной закон страны будет представлен на обсуждение предстоящего осенью заседания Халк маслахаты и далее будет внесен на утверждение парламентом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"