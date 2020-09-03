Обнародованы приоритетные позиции Туркменистана для выступления на 75-й сессии ГА ООН

АШХАБАД, 21 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня ведомством внешней политики Туркменистана были обнародованы приоритетные позиции страны на предстоящей осенью 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В документе говорится:

"Преамбула

75-я юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи является важнейшим событием в деятельности всей системы Организации Объединенных Наций. Она призвана дать объективную оценку роли ООН в современном мире, закрепить ее всеобщее признание в качестве самого авторитетного, легитимного универсального международного форума, несущей опоры существующей системы глобального взаимодействия, гаранта сохранения и поддержания мира и баланса интересов на международной арене, устойчивости сложившейся архитектуры безопасности.

В ходе предстоящей сессии Туркменистан, неизменно выступая за укрепление многосторонних основ международных отношений и мировой экономики на основе универсальных норм международного права, прежде всего, Устава Организации Объединенных Наций, предпримет ряд конкретных практических шагов, нацеленных на укрепление лидирующей и координирующей роли ООН в международных делах.

В этой связи Туркменистан продолжит работу по практической имплементации международных инициатив и предложений Президента Туркменистана по решению задач, стоящих в региональной и международной повестке дня.

В целях выработки согласованных многосторонних подходов, а также практической реализации глобальных стратегий и программ Туркменистан будет всецело использовать потенциал своего вице-председательства на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи, наряду с членством в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), Совете по торговле и развитию Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Исполнительном комитете Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Комиссии ООН по народонаселению и развитию, Комиссии ООН по социальному развитию, Комиссии ООН по науке и технике в целях развития и других структурах Организации Объединенных Наций.

Консолидация усилий международного сообщества в борьбе с пандемией

Сегодня, когда человечество столкнулось с новой глобальной угрозой – пандемией коронавирусной инфекции, Туркменистан поддерживает скоординированные усилия международного сообщества по борьбе с коронавирусом, политическими и социально-экономическими последствиями его распространения.

Приветствуем в этой связи инициативы Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по прекращению огня в ситуациях вооруженного конфликта для борьбы с пандемией, а также укреплению глобального партнерства на основе разработанных стратегий и планов ООН по противодействию коронавирусной инфекции.

Туркменистан полагает недопустимым политизировать тему распространения коронавируса.

Полностью соизмеряя свои шаги в этом направлении с деятельностью мирового сообщества, Туркменистан выступил с инициативой активизации многостороннего взаимодействия по линии научной дипломатии, создания всех необходимых условий для системного общения ученых-медиков, экспертов и специалистов в других смежных областях знаний. Главной целью этой идеи является формирование многостороннего профессионального диалога, направленного на тщательное изучение природы происхождения коронавируса нового типа, форм проявления заболеваний, вызываемых этой инфекцией, а также методов их лечения и профилактики.

Туркменистан подчеркивает необходимость совершенствования, либо создания новых многосторонних организационных механизмов, нацеленных на совместную борьбу с пандемией. В этой связи, поддерживаем инициированные на площадке ООН новые формы международного партнерства, в частности, инициативу «ACT-Accelerator» и платформу «С-ТАР», призванные обеспечить универсальный доступ к технологиям и разрабатываемым медицинским препаратам в противодействии коронавирусу нового типа.

В целях достижения значительного уровня консолидации многосторонних усилий, Туркменистан в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи предлагает рассмотреть вопросы разработки и учреждения нижеследующих международных инструментов:

Специальная программа Всемирной Организации Здравоохранения по изучению генома коронавируса, которая предметно займется изучением этиологии коронавирусной инфекции, что во многом будет способствовать определению правильных методов лечения заболеваний, вызываемых распространением коронавирусной инфекции, даст ответ на вопросы о способах передачи вируса и его мутации;

Многосторонний механизм Всемирной Организации Здравоохранения по борьбе с пневмонией, основной задачей которого может стать изучение под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения неизвестных форм проявления заболеваний, вызываемых инфекциями нового типа;

Методический центр Всемирной Организации Здравоохранения по лечению и профилактики острых инфекций, призванный усовершенствовать методики и протоколы лечения и профилактики новых инфекционных заболеваний на основе результатов исследований, касающихся природы происхождения новых микроорганизмов и форм проявления заболеваний, вызываемых ими.

Туркменистан рассчитывает на поддержку стран-членов Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений системы ООН в реализации вышеупомянутых предложений, направленных на оказание людям действенной медицинской помощи, их эффективное лечение, спасение человеческих жизней.

Вопросы международной политики, мира и безопасности

Поддержание и укрепление всеобщего мира, стабильности и безопасности приобретает особую значимость в современных условиях и продолжает оставаться главным направлением международной повестки на обозримую перспективу. Это связано, прежде всего, с трансформацией традиционных угроз в условиях глобальной пандемии и необходимостью быстрой адаптации всей существующей архитектуры безопасности к новым комбинациям вызовов.

В этих условиях Туркменистан, руководствуясь нормами и принципами Устава Организации Объединенных Наций, принятыми основополагающими Конвенциями и другими международными актами, продолжает выступать за решение международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами.

При этом основой внешней политики Туркменистана, подходов страны к расширению многостороннего взаимодействия является статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанный резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 12 декабря 1995 года и подтвержденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 июня 2015 года.

В нынешнем году Туркменистан отмечает 25-ю годовщину международного признания Туркменистана как постоянно нейтрального государства. Прошедший период со всей очевидностью показал эффективность проводимой нашей страной нейтральной внешней политики, ее соответствие долгосрочным интересам мирового сообщества.

Сегодня, на фоне сложных процессов, которые происходят в ряде регионов мира, согласованные действия международного сообщества при лидирующей роли ООН приобретают особую актуальность и востребованность. Нейтралитет способен стать в этих условиях важным и эффективным инструментом миротворчества и достижения конструктивных консенсусных решений.

В целях расширения международной правовой базы для практической реализации потенциала нейтралитета, как политико-правовой категории, Туркменистаном подготовлен проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития».

Призываем все страны-члены ООН к активному и конструктивному обсуждению представляемого проекта резолюции в ходе 75-й сессии Генассамблеи.

В целях продолжения широкого многостороннего диалога по практическому применению принципов нейтрализма в предотвращении конфликтов, устранении их причин и последствий, в настоящее время на площадке ООН при поддержке стран-членов Организации формируется Группа друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и развития. Туркменистан приглашает все страны-члены Организации Объединенных Наций, а также соответствующие международные структуры присоединиться к диалогу в рамках этой перспективной многосторонней площадки.

Планируем проведение учредительной встречи Группы друзей Нейтралитета в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Учитывая потенциал и преимущества нейтралитета в деле обеспечения мира и безопасности, в ходе предстоящей сессии Генассамблеи Туркменистан продолжит работу над разработкой Свода правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов, который дополнит инструментарий руководящих органов ООН, ее специализированных учреждений в вопросах сохранения и укрепления мира.

Важнейшей функцией и неотъемлемой частью нейтралитета Туркменистана является превентивная дипломатия.

В этой связи подчеркиваем особую значимость институтов превентивной дипломатии, механизмов ООН по оказанию добрых услуг и посредничеству. Туркменистан продолжит оказывать максимальное содействие деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Следуя логике своей нейтральной политики по обеспечению регионального мира, безопасности и развития, последовательному раскрытию потенциала Регионального центра, в рамках предстоящей сессии Туркменистан намерен представить проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН: «Роль Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

Одновременно Туркменистан отмечает необходимость коллективного внесения всеми государствами Центральной Азии проекта резолюции Генассамблеи: «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе».

Считаем своевременным включить в вышеуказанные документы предложения по институциализации уже зарекомендовавших себя механизмов многостороннего сотрудничества, в частности, Академии превентивной дипломатии и Центральноазиатского экспертного форума.

Рассчитываем на активное и заинтересованное обсуждение проектов данных документов.

Основой построения прочной и стабильной системы безопасности Туркменистан считает более полное и всеобъемлющее становление культуры мира и доверия в международных отношениях.

В целях объединения дополнительных усилий со стороны системы Организации Объединенных Наций по формированию традиций мирного и доверительного сосуществования народов мира по инициативе Туркменистана 12 сентября 2019 года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2021 года – Годом международного мира и доверия.

Приступая к имплементации положений принятой резолюции в рамках 75-й сессии Генассамблеи, Туркменистан выступает с инициативой проведения в 2021 году Международного форума мира и доверия.

Серьезными вызовами и угрозами международной безопасности Туркменистан рассматривает терроризм, экстремизм, трансграничную организованную преступность, незаконный оборот наркотиков и оружия, торговлю людьми.

Туркменистан выступает за укрепление международной системы противодействия терроризму, главным координирующим центром которой является Организация Объединенных Наций. Высоко оцениваем деятельность Контртеррористического управления ООН, которое играет основную руководящую роль в консолидации международных усилий в борьбе с террористической угрозой.

Особое внимание в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан намерен уделит вопросам реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном уровне, основываясь на положениях Ашхабадской декларации 2011 года и Совместном плане действий по противодействию терроризму в Центральной Азии, который в 2021 году входит в очередную четвертую фазу своей имплементации.

Принимая во внимание накопленный в регионе Центральной Азии опыт в реализации Глобальной контртеррористической стратегии, предлагаем рассмотреть возможность системной разработки региональных и субрегиональных подходов к выполнению данной Стратегии.

В этой связи предлагаем в ходе предстоящей сессии Генассамблеи организовать Межрегиональный политический диалог по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Считаем, что основную руководящую роль в продвижении данной инициативы должно сыграть Контртеррористическое управление ООН.

Туркменистан в качестве одной из первостепенных задач, стоящих перед международным сообществом, рассматривает активизацию совместных усилий по обеспечению режима нераспространения и разоружения.

Главную роль в этом процессе отводим Организации Объединенных Наций и многостороннему разоруженческому механизму ООН, ключевыми элементами которого является слаженная работа Первого комитета Генеральной Ассамблеи, Комиссии ООН по разоружению и Конференции по разоружению.

Являясь участником основополагающих международных договоров и конвенций ООН, таких, как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, и ряда других многосторонних документов, Туркменистан намерен и далее оказывать всемерное содействие процессам разоружения в регионе и в мире.

Выступаем за скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, от чего зависит дальнейшее выстраивание глобальной архитектуры ядерного нераспространения в целом.

На региональном уровне Туркменистан активно участвует в дальнейшем продвижении Договора о создании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, и его практической реализации. В этой связи наша страна готова к активному сотрудничеству с офисом заместителя Генерального секретаря ООН по разоружению и других соответствующих международных структур.

Туркменистан рассматривает предстоящую в 2021 году Обзорную конференцию участников Договора о нераспространении ядерного оружия как возможность укрепить обязательства сторон в рамках Договора на фоне современных тенденций по снижению уровня стабильности в сфере контроля над вооружением и режима нераспространения.

Считаем актуальным продолжение многостороннего диалога по обсуждению мер, нацеленных на расширение международно-правовой базы по вопросам нераспространения.

Одним из практических шагов в осуществлении последовательных мер в разоруженческой сфере рассматривается дальнейшее совершенствование и расширение сети соответствующих структур Организации Объединенных Наций.

В этом контексте, напоминаем о предложении Туркменистана рассмотреть вопрос создания Субрегионального центра ООН по разоружению в Азии.

В условиях ускоренного роста глобальных информационных сетей возрастает уровень и масштабы угроз информационной безопасности. Отводим Организации Объединенных Наций ключевую роль в консолидации совместных усилий в этой сфере и считаем необходимым разработку и принятие под эгидой ООН универсальных правовых инструментов по обеспечению безопасности в информационном пространстве.

Убеждены, что на цифровую сферу международных отношений должны распространяться такие общепризнанные принципы, как неприменение силы, уважение государственного суверенитета и невмешательство.

В целях широкого международного обсуждения глобальных вызовов, связанных с использованием мировых информационных сетей для создания угроз безопасности, а также перспектив использования информационных технологий для укрепления региональной и международной стабильности, Туркменистан считает целесообразным рассмотреть возможность организации Глобального форума по информационной безопасности и сотрудничеству в качестве регулярного многостороннего диалога под эгидой ООН для рассмотрения всего комплекса вопросов взаимодействия в этой сфере.

Устойчивое развитие

Современные вызовы и риски оказывают заметное воздействие на ход и направленность глобальной экономики, торговли, на работу международного транспорта и энергетических систем, ставят сложные задачи в реализации Целей устойчивого развития.

Туркменистан неизменно подчеркивает необходимость поддержания непрерывного диалога в нынешних условиях по вопросам финансирования реализации Глобальных стратегий, в частности, Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

В данном контексте выступаем за ускорение выполнения решений Аддис-Абебской программы действий по финансированию развития для мобилизации и эффективного использования ресурсов, требуемых для достижения ЦУР.

Отмечаем целесообразность рассмотрения в рамках работы 75-й сессии Генассамблеи возможности проведения в 2022 году Конференции ООН по финансированию развития.

Считаем весьма значимым активизировать международное сотрудничество по восстановлению экономических и торговых связей. Сегодня необходимо создавать платформы для вывода глобальной экономики на траекторию устойчивого роста.

Туркменистан рассматривает в качестве ключевых направлений взаимодействия в экономической сфере энергетику, промышленность, транспорт, торговлю.

Убеждены, что особую значимость в нынешних условиях приобретает восстановление и налаживание энергопоставок на мировые рынки на справедливых и прозрачных принципах, основанных на равноправии, признании и учете интересов всех участников этого процесса, разумном ценообразовании. Важнейшим аспектом достижения этой цели является диверсификация энергопотоков.

Исходя из этого, Туркменистан системно продвигает инициативы о надежности и стабильности поставок энергетических ресурсов на мировые рынки, в результате чего, Генеральная Ассамблея ООН в 2008 и 2013 годах консенсусом приняла соответствующие резолюции.

В ходе 75-й сессии намерены продолжать усилия по продвижению озвученных ранее Туркменистаном предложений, в частности, посредством представления проекта резолюции Генассамблеи ООН, направленного на рассмотрение возможностей формирования Международной экспертной группы открытого состава по разработке современного международно-правового инструментария ООН в области стабильности и надежности транзита энергии.

Консолидированные подходы международного сообщества требуются в такой критически важной сфере, как международное транспортное сообщение.

Туркменистан, как страна, идущая в фарватере процессов развития и укрепления международного сотрудничества по вопросам устойчивого и безопасного транспорта, выступает с инициативой широкого многостороннего рассмотрения вопросов обеспечения стабильных международных транспортных перевозок в период чрезвычайных ситуаций.

В этой связи Туркменистаном разработан и представлен на рассмотрение стран-членов Организации Объединенных Наций соответствующий проект резолюции Генеральной Ассамблеи, обсуждение которого состоится в ходе 75-й сессии.

Призываем все государства и специализированные учреждения системы ООН принять конструктивное и действенное участие в переговорном процессе по представленному проекту резолюции.

Рассматриваем планируемую к проведению в 2021 году в Туркменистане Международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, как площадку для выработки эффективных и взаимосогласованных подходов многостороннего сотрудничества в транспортной сфере.

Туркменистан придает особую значимость развитию эффективной многосторонней торговой системы.

Убеждены, что инициативную роль в этой работе должна взять на себя Всемирная торговая организация.

Получив статус наблюдателя в ВТО в нынешнем году, Туркменистан будет активно использовать открывшиеся в связи с этим возможности для продвижения практических мер по преодолению кризисных явлений в глобальной экономике и торговле.

В реализации Целей устойчивого развития Туркменистан уделяет особое внимание продолжению многостороннего диалога по проблемам изменения климата, охраны окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности.

Считаем очевидным, что пандемия коронавируса несет особую опасность для регионов, подверженных серьезным экологическим рискам, население которых, в силу разных причин, в течение многих лет живет в условиях воздействия негативных экзогенных факторов.

В этой связи Туркменистан призывает мировое сообщество обратить самое пристальное внимание на экологическую катастрофу Аральского моря.

Отмечаем, что особую опасность представляют воздушные массы, формирующиеся в зоне экологического бедствия, вызванного высыханием Арала, которые оказывают крайне негативное воздействие на природу, климат, здоровье людей, проживающих в Приаралье и далеко за его пределами. Пыльно-солевые бури, переносящие особо вредные вещества со дна высохшего Аральского моря, распространяются на тысячи километров и представляют собой реальную опасность для жизни человека.

В ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан продолжит реализацию инициативы, выдвинутой Президентом Туркменистана на Саммите по устойчивому развитию «Рио+20», о создании Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Основываясь на принятых 12 апреля 2018 года и 28 мая 2019 года резолюциях Генеральной Ассамблеи «О сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала (МФСА)», намерены представить на рассмотрение в рамках очередной сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в мае 2021 года первоначальный проект концепции и структуры будущей Специальной программы.

Призываем государства-члены ООН и международные организации к предметному обсуждению этого документа.

Принимая во внимание фактор прямого воздействия негативных последствий Аральской экологической катастрофы на загрязнение воздуха и в конечном итоге на здоровье людей, Туркменистан в рамках 75-й сессии Генассамблеи намерен внести предложение об организации в сотрудничестве с Всемирной Организацией Здравоохранения и Программой ООН по окружающей среде международных исследований по изучению корреляции степени загрязненности воздушных масс с уровнем заболеваемости инфекционными, онкологическими и сердечно-сосудистыми болезнями.

В качестве одной из приоритетных задач на экологическом направлении считаем сохранение биоразнообразия и экологического баланса на Каспийском море.

В настоящее время Туркменистаном разработана Концепция новой Каспийской экологической программы, проект которой будет в ближайшее время рассмотрен в ходе очередной встречи сторон Рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Считаем целесообразным привлечь к обсуждению данного документа экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и других международных структур природоохранной направленности.

Международное гуманитарное сотрудничество

Подтверждая свою приверженность соблюдению основополагающих Конвенций и других многосторонних международных актов ООН в области прав и свобод человека, Туркменистан выражает готовность к дальнейшим практическим действиям по развитию международного гуманитарного сотрудничества.

В этом контексте в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сосредоточим усилия на взаимодействии со специализированными структурами Организации Объединенных Наций по реализации национальных, региональных и глобальных стратегий, программ и планов действий по обеспечению прав и свобод человека, принятых на основе международно-правовых документов Организации Объединенных Наций.

Исходя из этого, в рамках предстоящей сессии Генассамблеи в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций планируем создать в Ашхабаде мандат представителя Регионального офиса Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Также в ходе 75-й сессии во взаимодействии со специализированными структурами ООН планируем утвердить Национальный план действий по правам человека на 2021-2025 годы, в котором особое место отводится развитию национального института Омбудсмена и расширению его сотрудничества с международными организациями.

Заключительные положения

Приоритетные позиции Туркменистана на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выдвигаемые международные инициативы и предложения определяют подходы нашей страны к активному взаимодействию со всеми государствами-членами Организации, органами, учреждениями, агентствами и институтами ООН.

Туркменистан приветствует тесное международное сотрудничество и призывает всех партнеров к совместной эффективной деятельности во имя утверждения высоких идеалов мира и справедливости, реализации целей и задач Организации Объединенных Наций".

ИП "ТУРКМЕНинформ"