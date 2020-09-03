Правительство Туркменистана провело онлайн-заседание

АШХАБАД, 22 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров страны в формате видеоконференции.

Повестка дня заседания включала рассмотрение вопросов повышения эффективности работы ведомства культуры, текущего положения дел в сферах экономики и торговли, банков и финансов, ТЭК, промышленности, сельского хозяйства и АПК, транспорта и связи, приватизации ряда предприятий Министерства текстильной промышленности, хода строительства железнодорожной ветки Акина-Андхой на территории Афганистана, газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, реализации комплексной военной реформы и другие актуальные вопросы жизни страны.

Также были обсуждены ключевые позиции Туркменистана в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и дальнейшего развития сотрудничества с организацией, инициативы проведения ряда глобальных мероприятий под ее эгидой по тематике укрепления международной безопасности, поддержания мира и стабильности, борьбы с терроризмом, финансирования развития, информационной безопасности, устойчивого транспорта и транзита энергоресурсов, экологии на Каспии и других.

За допущенные недостатки при выполнении задач, определенных в Программе социально-экономического развития страны на 2020-2025 годы, глава государства объявил строгие выговоры заместителям Председателя Кабинета Министров Э.Оразгелдиеву и Ч.Гылыджову с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки выявленных недочетов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"