Парламент Туркменистана ратифицировал присоединение к ряду международных документов

АШХАБАД, 23 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 августа в Меджлисе Туркменистана в онлайн-формате было проведено очередное заседание, на котором депутаты национального парламента приняли постановления о присоединении к ряду международных документов.

В частности, были рассмотрены проекты постановлений:

"О ратификации поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой" от 2016 года,

"О присоединении к Соглашению по охране Афро-Евразийских мигрирующих водно-болотных птиц" от 1999 года,

"О присоединении к Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных" от 1983 года,

"О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря" от 2018 года,

"О ратификации Европейского соглашения о международных автомагистралях" от 1975 года,

"О ратификации Европейского соглашения о международных магистральных железнодорожных линиях" 1985 года,

"О ратификации Европейского соглашения о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах" от 1991 года,

"О ратификации Европейского соглашения, дополняющего конвенцию о дорожном движении 1968 года",

"О ратификации Европейского соглашения, дополняющего конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года",

"О ратификации Протокола о разметке дорог к Европейскому соглашению, дополняющему конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года",

"О присоединении к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям" от 2013 года,

"О присоединении к Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций" от 1961 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"