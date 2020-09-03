Национальный парламент рассмотрел ряд законопроектов

Национальный парламент рассмотрел ряд законопроектов24.08.2020 11:29
АШХАБАД, 24 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 августа Меджлис Туркменистана провел очередное заседание в формате видеоконференции.
В ходе мероприятия депутаты 6-го созыва рассмотрели и приняли проекты законов, направленных на совершенствование работы различных сфер жизни страны.
В частности, были рассмотрены проекты законов:
- "О профилактике правонарушений",
- "О физической культуре и спорте",
- "О международной гуманитарной помощи при чрезвычайной ситуации",
- "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана",
- "О внесении дополнения в Уголовный кодекс Туркменистана",
- "О внесении изменений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях",
- "О внесении изменения и дополнения в Воздушный кодекс Туркменистана",
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "Об общественных объединениях",
- "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О Государственной границе Туркменистана",
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об утверждении и введении в действие Бюджетного кодекса Туркменистана",
- "О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана "О страховании",
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О сертификации",
- "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Туркменистана",
- "О внесении дополнения и изменения в Закон Туркменистана "О разгосударствлении и приватизации государственного имущества",
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О государственном пенсионном страховании",
- "О внесении дополнения в Трудовой кодекс Туркменистана",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об охране здоровья граждан",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об образовании",
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана",
- "О внесении дополнения и изменений в Закон Туркменистана "О ветеринарном деле",
- "О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана "О миграции".
Кроме того, был заслушан доклад Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане – Омбудсмена.
ИП "ТУРКМЕНинформ"