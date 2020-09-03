Туркменский лидер провел онлайн-совещание с хякимами

АШХАБАД, 25 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел по цифровой видеосвязи рабочее совещание с главами администраций велаятов и столицы.

Повестка мероприятия включала рассмотрение хода благоустройства Ашхабада, подготовки к новому учебному году, реализации в регионах принятых национальных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, текущего положения дел в сельском хозяйстве, ЖКХ и других сферах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"