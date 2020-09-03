Проведен разговор главы МИД Туркменистана с послом Австрии

АШХАБАД, 26 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 августа руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики (с резиденцией в Нурсултане, Казахстан) Герхардом Сайллером.

В ходе беседы посол сообщил о завершении срока его пребывания в должности (с ноября 2016 года), а также стороны обсудили ключевые пункты туркмено-австрийской повестки дня, приоритетными направлениями развития которой были названы межпарламентское партнерство, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

ИП "ТУРКМЕНинформ"