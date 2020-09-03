Обсуждены вопросы развития туркмено-иранского сотрудничества в транспортной сфере

АШХАБАД, 26 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 августа министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-встречу с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мохаммадом Эслами.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах торговли и экономики, транспорта и транзита, грузового железнодорожного сообщения, промышленности, сельского и водного хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"