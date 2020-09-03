Глава Туркменистана совершил поездку по Ашхабаду

АШХАБАД, 27 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов предпринял рабочую поездку по столице, чтобы ознакомиться с ходом благоустройства столицы, строительства объектов социального и экономического назначения.

Программа визита включала осмотр строящегося Конгресс-центра, стройплощадки двухуровневой дорожной развязки на пересечении проспектов С.Туркменбаши и А.Ниязова, нового отеля "Diwan", пригородов столицы, а также ознакомление с проектами возведения новых объектов, таких как застройка новой зоны отдыха на берегу озера "Altyn köl" на территории Багтыярлыкского этрапа на севере столицы в рамках 17-й очереди застройки Ашхабада, Племенных центров туркменского алабая, которые будут возведены в городе Ашхабаде, а также Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах, а также Карантинного центра для алабаев, предусматриваемого к строительству в Ахалском велаяте.

ИП "ТУРКМЕНинформ"